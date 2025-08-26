湘南がG大阪DF中野伸哉を育成型期限付き移籍で獲得「勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります」
湘南ベルマーレは26日、ガンバ大阪のDF中野伸哉(22)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「47」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中はG大阪と対戦する全ての公式戦に出場できない。
中野はサガン鳥栖のアカデミーで育ち、17歳だった2021年7月にトップチームへ正式昇格。2023年8月にG大阪へ期限付き移籍し、2024年から完全移籍となった。左サイドバックを主戦場とし、今季はここまでJ1リーグ戦7試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場している。
湘南のクラブ公式サイトを通じ、「自分の持てる力を最大限に発揮し、チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります」と挨拶。G大阪に向けては「もっと成長できるように、しっかり頑張ってきたいと思います!」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF中野伸哉
(なかの・しんや)
■生年月日
2003年8月17日(22歳)
■出身地
佐賀県
■身長/体重
173cm/64kg
■経歴
鳥栖U-15-鳥栖U-18-鳥栖-G大阪-鳥栖-G大阪
■出場歴
J1リーグ:96試合1得点
リーグカップ:15試合
天皇杯:9試合
■コメント
▽湘南
「今回、ガンバ大阪から加入することになりました。中野伸哉です。
自分の持てる力を最大限に発揮し、チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります。
応援よろしくお願いします!」
▽G大阪
「今回、湘南ベルマーレに育成型期限付き移籍することになりました。ガンバに来てからは、なかなかチームの勝利に貢献できず、悔しい思いをしてきました。もっと成長できるように、しっかり頑張ってきたいと思います!」
