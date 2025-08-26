　湘南ベルマーレは26日、ガンバ大阪のDF中野伸哉(22)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「47」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中はG大阪と対戦する全ての公式戦に出場できない。

　中野はサガン鳥栖のアカデミーで育ち、17歳だった2021年7月にトップチームへ正式昇格。2023年8月にG大阪へ期限付き移籍し、2024年から完全移籍となった。左サイドバックを主戦場とし、今季はここまでJ1リーグ戦7試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合に出場している。

　湘南のクラブ公式サイトを通じ、「自分の持てる力を最大限に発揮し、チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります」と挨拶。G大阪に向けては「もっと成長できるように、しっかり頑張ってきたいと思います!」と述べた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DF中野伸哉

(なかの・しんや)

■生年月日

2003年8月17日(22歳)

■出身地

佐賀県

■身長/体重

173cm/64kg

■経歴

鳥栖U-15-鳥栖U-18-鳥栖-G大阪-鳥栖-G大阪

■出場歴

J1リーグ:96試合1得点

リーグカップ:15試合

天皇杯:9試合

■コメント

▽湘南

「今回、ガンバ大阪から加入することになりました。中野伸哉です。

自分の持てる力を最大限に発揮し、チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります。

応援よろしくお願いします!」

▽G大阪

「今回、湘南ベルマーレに育成型期限付き移籍することになりました。ガンバに来てからは、なかなかチームの勝利に貢献できず、悔しい思いをしてきました。もっと成長できるように、しっかり頑張ってきたいと思います!」