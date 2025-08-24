この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が暴露！『数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う』投資と保険の罠

「数字を使って気持ちよく騙されていること！投資の利回りだけで判断すると意外に損してるパターンについて紹介します！」と題した動画内で、投資アドバイザーの鳥海翔氏が、投資や保険にまつわる“数字の罠”について縦横無尽に語った。動画冒頭で鳥海氏は「数字は嘘をつかない。なんだけれども、嘘つきは数字を使う」と力説。その上で、「資産形成を通して騙されたくない、そんな風に思っている方にとっては必見」と呼びかけた。



まず鳥海氏が挙げたのは、投資信託や株式投資の“単純平均”によるリターン表示の落とし穴。「単純平均の方が複利平均よりも高いリターンが出やすい」と指摘し、S&P500の実例を交えて注意を促した。数字の見せ方ひとつで投資判断が大きく変わってしまうことがあるという。



続いて、「がんは2人に1人がなる」という一般的なフレーズについても深掘り。確かに生涯ベースでは正しいものの、年齢別に見ればリスクは大きく異なると解説した。がん保険の「コスパが良い」という通説にも冷静な視点を提示し、「投資で備える」という選択肢にまで話が及んだ。



さらに「医療保険はいらないけど先進医療特約は必要？」とのテーマも取り上げ、重粒子線治療など実際に利用できる人はごくわずかである現実や、加入に伴うコストの重さを指摘。「この話は保険に入るなということではない。状況に応じて、数字で冷静に判断することが大事」と語りかけた。



動画の締めくくりで鳥海氏は「数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う。気持ちよく騙されていないか、改めて確認してみてほしい」と呼びかけ、視聴者に一考を促した。