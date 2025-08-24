¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç³°¤Ë½³¤ê½Ð¤·¡Ä¿·Àï½Ñ¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©¡¡Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡×
»¥ËÚ¤Î¹ÓÌîÂóÇÏ¡ÖÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼éÈ÷¤«¤é¤Ï¤á¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï8·î23Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¿µ¸ã´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤2»î¹çÌÜ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÀï½Ñ¤âÈäÏª¡£¸åÈ¾¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂç¤¤¯³°¤Ë½³¤ê½Ð¤·¤¿MF¹ÓÌîÂóÇÏ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¹ÃÉÜ¤ÏºÇ¹âµ¤²¹38ÅÙ¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þÅÀ¤Ç¤â30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾ò·ï¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»¥ËÚ¤ÏÁ°È¾¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤òÁªÂò¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¡¢¹ÓÌî¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾17Ê¬¤ËFW¥Þ¥ê¥ª¡¦¥»¥ë¥¸¥ª¡¢Á°È¾30Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤¬·è¤á¤Æ2ÅÀÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£Á°È¾35Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¹ÓÌî¡£¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤µ¤º¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏËè»î¹çËè»î¹ç¡¢¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê°ìÀï¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤³¤«¤é¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê°ìÀï¤Ç¡¢¼ÆÅÄ´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤ÊÀï½Ñ¤òÈäÏª¡£¸åÈ¾¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¹ÓÌî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÂç¤¤¯³°¤Ë½³¤ê½Ð¤·¤¿¡£¹ÓÌî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼éÈ÷¤«¤é¤Ï¤á¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¡£²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥à¤ÎÃû¤·¤â¤¢¤ë¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÆÅÄ´ÆÆÄ¤È»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Àï½Ñ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¹ÓÌî¡£¡ÖÁ°²óÎ©¤Á¾å¤¬¤ê°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Ë¤Ï½³¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£¸å¤â¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë