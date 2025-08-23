日本テレビは２３日の巨人ＤｅＮＡ戦（午後２時試合開始・東京ドーム）を地上波で生放送する。

２３日は「変化球」ＳＰとして、プロの投手の変化球のすごさに着目。

実際に対戦した打者に聞いた、巨人とＤｅＮＡ両チーム投手の「得意球」「決め球」の変化球を紹介。斎藤雅樹さん、山本昌さんの解説で、その変化球のスゴさや極意を深掘りする。

中継内では「ＤＲＡＭＡＴＩＣ ＢＡＳＥＢＡＬＬ プレゼンター」亀梨和也さんが、先日ＮＰＢ通算２００セーブを達成した巨人守護神、ライデル・マルティネス投手を取材し、「２種類のフォーク」の極意に迫るＶＴＲを放送予定。

１２５台の専用カメラで同時撮影した画像から３秒後に３Ｄ映像化する「ボリュメトリックビデオ（自由視点映像）」による巨人とＤｅＮＡ、各投手の「全球種表示」を用意。

さらにＮＰＢや審判員の協力で実施する「球審カメラ」も使用して「変化球」にあらゆる角度から迫る。

また、２３日は今年で放送１５年目を迎えた土日深夜放送「Ｇｏｉｎｇ！ Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」とコラボした副音声を実施。

「ＤＲＡＭＡＴＩＣ ＢＡＳＥＢＡＬＬ プレゼンター」亀梨和也さんに加えて「Ｇｏｉｎｇ！」日曜解説の赤星憲広さん、「Ｇｏｉｎｇ！ジャイアンツサポーター」として土曜キャスターを務める俳優の田畑志真さんが、「変化球」をテーマに副音声を展開する。

幼い頃から筋金入りの巨人ファンで、年に１０回以上は球場で試合観戦をしているという田畑さんは初の野球中継出演で、巨人愛を語り尽くす。