「プレミアムバンダイ」では、「ファンタジア」公開85周年を記念した「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」の抽選受付を2025年8月22日(金)12時に開始！

〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション

価格 ：50,000円(税10％・送料込)

対象年齢 ：15才以上

セット内容：〈FANTASIA〉85th Anniversary 限定ぬいぐるみ ×1

〈FANTASIA〉85th Anniversary コレクションボックス ×1

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

申込期間 ：2025年8月22日(金)12:00〜9月24日(水)23:59

申込方法 ：受付期間中に商品販売ページからお申込みください。

お申込みはお一人様につき1個までとさせていただきます。

お申込みはお一人様1回となります。

当選発表 ：2025年9月下旬※当選者にメールでご連絡

商品お届け：2026年3月予定

発売元 ：BANDAI SPIRITS

「プレミアムバンダイ」では、「ファンタジア」公開85周年を記念して約65cmのビッグサイズの魔法使いの弟子姿のミッキーぬいぐるみと、オリジナルデザインのボックスに入ったメダル・ピンズ・チャームをセットにした「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」を数量限定で抽選販売します。

〈FANTASIA〉85th Anniversary 限定ぬいぐるみ

商品サイズ：約65cm(帽子まで)

商品素材 ：ポリエステル

生産エリア：ベトナム

魔法使いの弟子姿のミッキーのぎゅっと抱きしめたくなるビッグサイズのぬいぐるみです。靴の裏には85周年を記念したロゴ刺繍が入っています。

＜FANTASIA〉85th Anniversary コレクションボックス

商品サイズ：メダル…約6cm

ピンズ…約5.5cm

チャーム…約4.5〜5.5cm

ボックス…約22cm

商品素材 ：亜鉛合金(外箱…紙)

生産エリア：中国

物語の扉をそっとひらくようなデザインのボックスの中には、

きらりと輝くメダルや、

「魔法使いの弟子」に登場するほうきやミッキーマウスの

チャーム、

ピンズが入っています。

ここでしか手に入らない特別なボックスです☆

(C) Disney

【ご注意】※購入前に必ずご確認ください※

※商品は50,000円(税10％・送料込)です。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※お申し込み完了後のキャンセルは一切お受けできませんのでご注意ください。

※当選後のキャンセルはできません。

※抽選に関する個別のお問い合わせには回答できません。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※この商品のセット内容以外は全て別売りです。

※商品仕様や発送時期、抽選申込受付期間は予告なく変更になる場合があります。

※ご注文状況によっては、発送時期が多少前後する場合もありますので、ご了承ください。

※ご要望が多数の場合は、再度受付を行う場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビッグサイズの魔法使いの弟子姿のミッキーぬいぐるみも！〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション appeared first on Dtimes.