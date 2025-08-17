この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するYouTuberのばもさんが、動画『道頓堀で串かつ、Vegan Takoyaki &Ramenを食べて通天閣のイルミネーションを見た！！【家族でお夏休みに大阪万博へ行くDAY1】』を公開。8月13日、家族5人で大阪万博を目指す旅の様子を、“リアルタイムVlog”形式で届けた。



動画の冒頭、ばもさんは高尾駅から出発するドライブ旅の道中をリポート。「家族5人で大阪万博に行くとこんな感じで行けるよっていう参考になるかも」と視聴者に語りかけ、サービスエリアのグルメやホテル探し、渋滞回避の苦労、さらには「大阪の普通の街中なのに東京じゃないこの異国感は何なんだろう」と、大阪の“多国籍な雰囲気”に興味津々な様子を見せた。



到着後は、アパホテルのコネクトルームに宿泊し、家族で道頓堀へ繰り出す。「551蓬莱や串カツだるま、本場の串カツが想像以上にうまかった！」とグルメ体験を興奮気味にレポート。「こんなうまいって知らなかったよマジで。また来るここ。これだけを目的に来てもいいかも」と、その美味しさを絶賛した。



さらに家族にはアレルギーやヴィーガン対応も必要ということで、ヴィーガンたこ焼きやヴィーガンラーメンの店にもチャレンジ。「ラーメン、豚骨じゃないのに信じられないくらいうまい！」と食レポ。「だるま屋のすぐ近くで、なんとお客さんのほとんどが海外の人。大阪は東京にはない元気さとなんでもあり感があってすごい」と、独特の街の活気や多様性にも感動を語る場面が見られた。



夜には通天閣のイルミネーションも堪能。「大阪の元気さだね。日本人がこんなに楽しくしてるって本当に最高」としみじみコメントしている。



動画の最後には、「マジで大阪すごいね。万博行かずに帰ってもいいくらい…でも明日は本番の大阪万博！引き続きお楽しみください」と締めくくった。ばもさん渾身の大阪Vlogは、グルメと街のエネルギーが伝わる内容となっている。