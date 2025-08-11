本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場する。2試合連続となる41号に期待がかかる。前日9日（同10日）の同戦で3年連続、自身4度目の40本塁打を記録していた。

6日（同7日）の本拠地・カージナルス戦では「1番・投手兼指名打者」として投打同時出場。投げては任された4回を2安打1失点で、54球で8三振を奪う快投を披露した。打者としては第2打席に左中間に39号2ランを運んで“自援護”に成功するなど、来場者に大谷バージョンを模したリングが配布された1日で見事に“主役”を張ってみせた。

8日（同9日）のブルージェイズ戦では今季9度目の3安打を記録。前日9日（同10日）の同戦では5回にバックスクリーンへ40号を放り込み、本拠地を沸かせていた。ここまで8月は全試合でヒットを記録している。

ドジャースの先発はタイラー・グラスノー投手が務める。今季はここまで10試合に登板して1勝1敗、防御率3.06を記録。チームの3連勝と今季2勝目を狙うマウンドになる。 （Full-Count編集部）