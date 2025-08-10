「Nintendo Switch Online」が7日間無料体験できる！任天堂がチケット配布中《21日まで》

任天堂は、2025年8月7日から「Nintendo Switch Online 7日間無料体験チケット」を、会員サービス「My Nintendo（マイニンテンドー）」にて配布中です。

無料体験チケットの購入には通常プラチナポイントが必要ですが、8月21日までの期間限定で"0ポイント"で交換できます。

自動継続購入の設定に注意

「Nintendo Switch Online」は、オンラインプレイやクラシックゲームのほか、スマートフォン向け音楽配信アプリなどが楽しめる有料サービスです。

現在、7日間の無料体験ができるチケットが"0ポイント"で交換できます。交換後、表示される番号をマイニンテンドーまたは、ニンテンドーeショップで入力すると、チケットが利用できます。

番号の有効期限は8月22日23時59分までです。

なお、18歳以上のアカウントでは、7日間体験開始時、「個人プラン 1か月（30日間）利用券」（306円／月）の自動継続購入が有効になります。体験期間中に、自動継続購入の更新を停止すれば、料金は発生しません。18歳未満のアカウントの場合、自動継続購入は有効になりません。

「Nintendo Switch Online」に加入していない人は、夏休み、お盆休みに活用してはいかが。

＜参考＞

My Nintendo「Nintendo Switch Online 7日間無料体験チケット」

Nintendo Switch Online

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）