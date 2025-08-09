穿くだけで「脚長・細見え」ヒールじゃなくてもスタイル良く見える「とくにいい」パンツ





ラクなのに「穿くだけでスタイルUP」

余計な小細工は不要。穿くだけで必然的にスタイルアップがもくろめる「なかなか無い」こだわりのボトムをピックアップ。トップスもボトムもシンプル。そこで差が出るシルエットやスタイル良く見えるバランス。そんな理想が「穿くだけ」でかなう、自信が持てる名品をお届けします。







「ベルトでしぼる前提で」サイズアップ



メンズパンツを新投入。ベルトできゅっとしぼることで立体感が増し、それだけで存在感のあるシルエットが出来上がり。ウィメンズのワイドパンツよりボリュームが出るため、ベーシックな黒だけで絵になる。締まったウエストとふくらんだパンツラインにより、上半身の細見せに成功。同時に黒合わせの間のびも回避。 黒ワイドパンツ（メンズ） ／STERNBERG（アダストリア）







スキニーよりもゆるく・ストレートよりも細め



前ポケットの開きやベルトループの位置、前立ての仕上がりに至るまで。日本の女性に向けたデニムを展開するブランドだからこそ実現できた腰まわりの丸みをキレイに見せる、バランス力に優れた１本。お尻がコンパクトに見えるよう、後ろポケットは大きめに設計。 ライトブルーストレートデニムパンツ／SOMETHING







パンツなのにエレガントな「白サテン」



まじりけのない白ボトムの力みを抜く、サテン特有の縦に落ちるようなリラックスシルエット。ゆるっと穿けるワイドフォルムも、白の上品さでだらしなく見えずむしろキレイな印象に。 エクリュサテンワイドパンツ／グラフペーパー







