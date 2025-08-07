◆天皇杯▽ラウンド１６（４回戦）広島３―０清水（６日・エディオンピースウイング広島）

Ｊ１清水エスパルスはＪ１広島に０―３で敗れ、６大会ぶりの８強入りを逃した。中３日でリーグ戦の同会場、同カードが控える中、主力を先発起用。だが、前半アディショナルタイムに先制点を奪われると、後半も広島の勢いを止め切れずに失点を重ねた。公式戦の連勝は２でストップ。チームは７日に一時帰静し、１０日のリーグ戦での“リベンジ”を目指す。

８強の壁は想像以上に高かった。ほぼ現時点のベストメンバーといえる１１人で挑んだ清水だが、Ｊ１で５位につける広島にはっきりとした力の差を見せつけられた。秋葉忠宏監督（４９）は「リーグ戦にどう集中するか。０―３のままおめおめと帰るわけにはいかない」と１０日の“第２戦”に視線を向けた。

この日は米国による原爆投下から８０年。会場は鳴り物による応援が禁止され、手拍子と声援に限定された。指揮官は試合前のミーティングで「一つのボールで人種を超えてリスペクトしあえる。フットボールを通じて平和を発信できる」と広島での“８・６”の意義を強調して臨んだ。

公式戦は約３週間ぶり。離脱していた故障者が復帰したことで６月１日のリーグＣ大阪戦以来となる基本布陣の４バックが採用された。「いい面と悪い面が両方出た」と指揮官。攻撃ではクロスから好機を迎える場面もあったが、守備ではギャップを突かれるシーンも散見し、シュート数は７―１６。古巣にしてやられたＤＦ住吉ジェラニレショーンは「守備で数的不利になることが多かった」と悔しさをあらわにした。

数少ない収穫は７月末にＪ１浦和から加入したＦＷ高橋利樹（２７）だ。後半１１分からＭＦ乾に代わってピッチへ。ＦＷ北川と２トップを組み、直後の１２分にはゴール前に抜け出してファーストタッチでシュート。「最初なので思い切って狙った」一撃はＧＫの好セーブに阻まれたが、十分な存在感を見せた。秋葉監督も「いいオプションが増えた。起爆剤になってくれることを期待している」と高評価した。

ルヴァン杯も敗退しており、残るはリーグ戦のみ。チームは７日に静岡に戻り、連戦に備える。「落ち込むのは今日だけ」と住吉。プライドを懸けたオリジナル１０対決で連敗は許されない。

（武藤 瑞基）