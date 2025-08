【第5話】 8月6日 公開

【拡大画像へ】

講談社は8月6日、殺野高菜氏と大森かなた氏によるマンガ「ウリッコ」第5話「ただのウサばらし」を「コミックDAYS」にて公開した。

本作は歌舞伎町のネットカフェに住み、売春で生計を立てる主人公が、売春相手のピロートークとネカフェに並ぶ大量のマンガをヒントに漫画家を目指し、現状から脱しようともがく姿を描いた作品。

現在コミックDAYSでは、第1話から第4話が無料で公開されている。次回更新は8月6日を予定。

【最新話】

□第5話「ただのウサばらし」のページ

【無料公開中】

□第4話「進まねー時間」のページ

□第3話「やる理由」のページ

【「ウリッコ」】

歌舞伎町のネットカフェに住み、売春(1回15000円)で生計を立てるキズミは人生に夢も希望も抱けずに惰性で生きている。しかし、売春婦仲間から「漫画家が良い暮らしをしている」という話を聞き、日々訪れる売春相手のピロートークとネカフェの大量の漫画たちを種にして、漫画を描きクソ人生を脱しようともがき始める--。

□第1話「1,5畳の住人」のページ

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.