なんてけなげなんだ……! YouTubeチャンネル「Buddy」では、ゴールデンレトリバーと子猫が戯れる様子が配信され、動画のコメント欄には「一生懸命なゴールデンレトリバーがかわいい」「いいコンビになりそうだね」といった声が続出しました。

子猫が威嚇するも…

注目を集めたのは「Golden Retriever Tries to Make Friends with Tiny Kitten!」という動画。まったりくつろいでいるクリーム色のゴールデンレトリバーの後ろには、とっても小さな子猫の姿が見えます。

子猫の視線を感じたのか、ゴールデンレトリバーは振り返り、子猫に接近。子猫は驚いたように後ずさりしますが、ゴールデンレトリバーに攻撃するような様子は見られません。ゴールデンレトリバーはまるで「何もしないよ」と伝えるかのように、「伏せ」のポーズで子猫を見つめます。

子猫は「シャーッ」と威嚇するも、ゴールデンレトリバーはきょとんとした顔のまま。

「ワンッ」と子猫に向かってほえたり、しっぽを大きく振りながら近付いたりと、「遊ぼうよ!」「友達になろうよ!」と言うように、少しずつ子猫に近付こうと距離を縮めます。子猫は相変わらず警戒モードですが、ゴールデンレトリバーも諦めはしません。

しばらく攻防を続け、身を寄せ合うほど接近した2匹。猫パンチを食らいながらも、ゴールデンレトリバーはどこか満足そうな様子で……という展開です。

動画を見た視聴者からは、「なんだか心が温かくなる動画だね」「猫パンチを食らっても、くじけないワンちゃんがかわいすぎる」「けなげなゴールデンレトリバーに癒やされる」と絶賛の声が。ゴールデンレトリバーと子猫の様子を、ぜひあなたものぞいてみてはいかがでしょうか。