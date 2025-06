東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」に、開業37周年を記念したレストランメニューが登場。

開業記念ランチブッフェと開業記念ディナーコースが、期間限定で楽しめます!

ホテルオークラ東京ベイ「開業37周年記念メニュー」

開業記念ランチブッフェ イメージ

提供期間:2025年7月1日(火)〜7月27日(日)

2025年7月8日に開業37周年を迎える「ホテルオークラ東京ベイ」

毎年、開業記念月の7月には日頃のご愛顧に感謝を込めて、特別なレストラン企画が開催されています。

37周年となる2025年は7月1日から27日まで、館内レストランに、和・洋・中の魅力を詰め込んだ特別メニューが登場。

それぞれの美味しさを心ゆくまで堪能できる、期間限定の企画です。

また、期間中にレストランを利用すると参加できる「開業記念キャンペーン」も開催されます!

レストラン フォンタナ「開業記念ランチブッフェ/ディナーコース」

開業記念ディナーコース

提供期間:

・開業記念ランチブッフェ 2025年7月5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)

・開業記念ディナーコース 2025年7月1日(火)〜7月24日(木)

提供時間:

・開業記念ランチブッフェ 12:00〜14:00(最終入店14:00)※80分制

・開業記念ディナーコース 17:00〜21:30(ラストオーダー20:30)

料金(税・サ込):

開業記念ランチブッフェ 大人 6,000円、小学生 3,000円、4歳〜6歳 1,500円

開業記念ディナーコース 1人 9,000円

場所:ホテルオークラ東京ベイ 1階

問い合わせ:TEL 047-355-3345

レストラン フォンタナに、開業記念に合わせて、特別なランチブッフェとディナーコースがラインナップ。

土・日・祝日に開催の「開業記念ランチブッフェ」では、ホテルオークラ東京ベイ自慢のローストビーフが、目の前で切り分けるカービングサービスにて提供されます!

ローストビーフ イメージ

赤身肉ならではの凝縮された旨味と味わいを、じっくり楽しめるブッフェです。

生絞りモンブラン

さらに、デザートにはパティシエが目の前で仕上げる、生絞りモンブランが登場します☆

和洋中、それぞれのシェフ自慢の料理が一度に味わえる「開業記念ディナーコース」は、「和洋中前菜の6種小鉢盛り」からスタート。

和食からは見た目にも美しい「車海老と野菜の天ぷら盛り合わせ」が登場します!

中国料理からは、真鯛の風味を存分に味わえる「真鯛の葱生姜蒸し」を用意。

洋食は、赤身肉の旨味が凝縮された「国産ローストビーフ ポン酢カプチーノ」や「北海道ホワイトコーンの冷製スープ」を楽しめます。

デザートは、バターの香り引き立つ、サクサクのパイ生地が人気の「こだわりの逸品 ミルフィーユ」です☆

鉄板焼 羽衣「開業記念 鉄板焼ランチコース」

提供期間:2025年7月5日(土)、6日(日)

提供時間:1部 11:30〜、2部 13:00〜

料金:1人 7,500円(税・サ込)

場所:ホテルオークラ東京ベイ2階

問い合わせ:TEL 047-355-3346

鉄板焼 羽衣では、ランチコースとして「開業記念 鉄板焼ランチコース」を提供。

目の前で焼き上げる、和牛サーロインステーキが楽しめます!

マルチスペース コアメゾン「【開業記念】謝恩彩菜」

【開業記念】謝恩彩菜

提供期間:2025年7月5日(土)、6日(日)、19日(土)、20日(日)、21日(月・祝)、26日(土)、27日(日)

提供時間:11:30〜14:00

料金:1人 4,500円(税・サ込)

場所:ホテルオークラ東京ベイ 1階

問い合わせ:TEL. 047-355-3347

マルチスペース コアメゾンでは、特別なランチコース「【開業記念】謝恩彩菜」を用意。

点心と6種野菜のフォー、盛り合わせスイーツが堪能できるランチを、期間限定で味わえます☆

開業記念キャンペーン

開催期間:2025年7月1日(火)〜7月27日(日)

対象:期間中に館内レストランを利用された方

賞品:ホテルオークラ東京ベイ お食事券(6組12名)

応募方法:レストランにてキャンペーン専用QRコード記載のカードをお渡し

当選者の発表:当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

賞品の発送:8月初旬以降を予定

開業記念のランチ・ディナーの提供期間中、レストランを利用した人を対象に「開業記念キャンペーン」を開催。

レストランにて受け取れる専用QRコードから応募でき、ホテルのお食事券が6組12名に当たります!

和・洋・中、それぞれの美味しさを心ゆくまで堪能できる、開業37周年記念メニューを展開。

ホテルオークラ東京ベイの「開業37周年記念メニュー」は、2025年7月1日〜7月27日まで提供です☆

