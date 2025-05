【アズールレーン 能代 祭り の秘境?】 2026年7月 発売予定 価格:24,090円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

APEXより、2026年7月に発売予定の1/7スケールフィギュアの「アズールレーン 能代 祭りの秘境?」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する、軽巡洋艦の「能代」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていた能代のお正月着せ替えである「能代・祭りの秘境?」のイラストをモチーフに再現されている。ほぼオリジナルのイラスト通りといった見た目に仕上げられているが、フィギュアならではのアレンジが加えられているところも面白い。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約260mmだ

能代と言えば、鬼のような鋭いツノが生えているのが特徴だ。このツノの部分にはグラデーションが掛けられていて、美しい色合いになっている。黒くて長い髪には、複数の髪留めが付けられているほか、和の雰囲気を感じさせる簪も付けられている。

顔全体がかなり小ぶりだが、紫色の大きな瞳や少しだけ開いた口もとなど、能代らしいポイントはしっかりと押さえられている。少し横から見ると、装飾品なども含めた造形の細かさやバランスの良さも相まって、一段と美しく見える。

多数の髪留めが付けられている

独特な表情をした能代

鋭いツノも艶やかだ

今回はお正月着せ替えということもあり、能代が身に付けている衣装は和服をベースにアレンジしたような見た目になっている。左右に大きく広がった袖の部分には、金色の装飾で景色が描かれていて、また肩には暖かそうなファーを身に付けているなど、フィギュアとしてもかなり凝った作りだ。

和服をベースにしたようなデザインの衣装だ

お正月のお祭りのシーンらしく、手には艶やかなリンゴ飴が握りしめられている

スカートはかなり短めだ

ミニスカートからは、黒いストッキングを履いた脚がスラリと伸びている。足元は赤い草履姿になっており、こちらもよく似合っている。面白いのは、台座部分が元のイラストに描かれていた背景を濃縮したようなジオラマ風になっているところだ。それに加えて、足元には饅頭の姿も見える。

袖にも金で絵が描かれている

足元近くには饅頭の姿が!

台座自体がジオラマ風だ

こちらの「アズールレーン 能代 祭りの秘境?」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、まずは自分の目で出来映えを確かめてからにしたいという人は、この機会にお店に遊びに行ってみよう。

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.