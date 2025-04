PURE BEAUTY GLOBAL AWARDS 2025 BEST SERUM に選出！6oku CELL BEAUTY LOTION

『6oku immersive.』スキンケアプロダクトがイギリスの美容品評会“PURE BEAUTY GLOBAL AWARDS 2025”にて2025 BEST SERUMに選出されました。

6oku CELL BEAUTY LOTION

6種類

内容量 :各120ml

価格(税込):5,480〜5,880円

アワード選出を記念して、4月28日(月)〜4月30日(水)東京ビッグサイトにて開催されます「第27回ビューティーワールドジャパン東京」に出展し、6oku CELL BEAUTY LOTIONを多くの方が試せるイベントを開催致します。

6okuプロダクトの使用感やテクスチャを実際に試せる体験会となっています。

なおイベント期間中はキャンペーンとして、スペシャルプライスにて会場での購入もできるイベントとなっています。

〈第27回ビューティーワールドジャパン東京〉

【開催日程】4月28日(月)〜4月30日(水) 3日間

【会場】東京ビッグサイト東1-8ホール

【Booth.NO】E3-D048

【時間】10:00 〜 18:00(最終日10:00〜16:30)

【アクセス】

・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

独自の低温抽出技術から誕生した、美容成分がたっぷり含まれた植物細胞美容水。

植物の細胞を破壊することなく抽出して水に変えるイノベーションを活用し、自然の力強い生命力を感じながらナチュラルに艶めく肌へと導くスキンケアアイテムとして設計されました。

6oku CELL BEAUTY LOTIONはヤエザクラ・サボテン・アボカド・たんかん・アロエ・ビーツ6種の美容に有効的な植物を抜粋し、それらが独自に持つ植物細胞特性を最大限に引き上げるための美容成分を豊富に組み合わせ設計・開発されました。

目的別肌トラブルを改善しながら、美容液いらずの化粧水としてお使いいただける、自然と技術の融合で誕生したプロダクトです。

■アワード概要

【PURE BEAUTY GLOBAL AWARDS 2025】(主催:HPCi Media)

イギリスのHPCi Mediaが運営する2013年に設立された美容製品の品評会。

過去1年間に新発売され、店舗やオンラインで販売されている製品を評価、世界中の美容業界の専門家が優れたプロダクトを表彰するものです。

2025年は40カ国から500以上のエントリーがありました。

6oku CELL BEAUTY LOTIONはスキンケア部門2025 BEST SERUMファイナリストに選出されています。

PURE BEAUTY MEDAL/PURE BEAUTY article

■6oku immersive.ブランド概要

2024年ローンチ。

「本質をつかみ 第6感を呼び覚ます美しさへ」をテーマに美容プロダクトを展開するトータルビューティーブランド。

美しさに対し、心をも動かすビューティーへのアプローチをおこないビューティープロダクトの開発・提案をする。

現在はECとPOPUPのみでの販売。

(6月より卸販売開始予定)

POP UP at HANKYU

POP UP at ODAKYU

■6oku販売に関して

LOCATION:全国の百貨店・専門店・コスメストアほか

※現在、取扱店募集中

