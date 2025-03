【THE TOKYO MATRIX】 3月20日 リニューアルオープン

ソニーグループは、同社が運営する「THE TOKYO MATRIX(ザ・トーキョー・マトリクス)」を3月20日にリニューアルオープンする。

「THE TOKYO MATRIX」は、ソニー・ミュージックソリューションズとソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)が東急歌舞伎町タワーに2023年4月に開業したエンタテインメント施設。

今回のリニューアルに伴い「生身で遊ぶアクション RPG」をテーマにした新アトラクション「ダンジョン∞スパイラル」が開始される。「ダンジョン∞スパイラル」ではプレーヤーが全身でアバターを操るスポーツのようなゲーム体験を通じ、仲間とともにダンジョンの攻略を目指すことができる。

なお、本施設には、人の動きを認識しアバターに反映する技術など、ソニーグループの最新技術を活用。アバターをはじめとする各キャラクターの声は人気声優が担当し、今後さまざまなコンテンツIPとのコラボレーションも実施される。第1弾として、4月25日からはオリジナルTVアニメーション「リコリス・リコイル」との期間限定コラボが開始され、ゲームをサポートするバディキャラクターへの追加や、オリジナルグッズの展開が予定されている。

また、より幅広いユーザーが体験できるよう、子ども料金や、「車いすモード」が新たに導入される。

施設概要

施設名称:体感型エンタテインメント施設 「THE TOKYO MATRIX」

コンテンツ名称:生身で遊ぶアクション RPG 「ダンジョン∞スパイラル」

住所:東急歌舞伎町タワー4F (東京都新宿区歌舞伎町1-29-1)

リニューアル開業日:3月20日(木・祝) 予定

営業時間:平日11時~23時、土日祝日10時~23時

プレイ料金:大人 2,250円、子ども 1,250円(小学生以上、12歳以下。身長120cm以上)

