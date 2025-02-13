¤È¤¤Á¤ã¤ó¡¢Èþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤ÄÆ©¤±´¶¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼SHOT¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ªÌ¥ÏÇ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼½÷»Ò¤òÂÎ¸½
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¥·¥ê¡¼¥º¡Ø½Ü»£ GIRL Vol.22¡Ù¤Ë¡¢¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤È¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÂÀ¤â¤â¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¥»¥¯¥·¡¼SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
ËÜºî¤Ï¡¢Ãø½ñ¤ËÂè°ì²Î½¸¡Ø4¡Ù¡Ê¥Ê¥Ê¥í¥¯¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë²Î¿Í¡¦ÀÄ¾¾µ±¡Ê¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Á¡×¡ÖÍë½Ã¡×Ì¾µÁ¤ÇÅìÂçÍý»°YouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡Ë¤¬¼¹É®¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸µ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ªÅÅ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¤ÎÌë¤Î³¹¤ò¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î½÷¤Î»Ò¤È»¶Êâ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»ÏÈ¯¤¬½Ð¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èà½÷¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏÅª¤ÊÈ¯¸À¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÅìµþ¤Î¥¨¥â¤¤Ìë¡É¤¬¡¢¶»¤òÂÇ¤ÄÅ¸³«¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÃíÌÜ¤À¡£