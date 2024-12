キム・カーダシアンが、露出度の高い衣装を着た姿を自身のSNSに投稿したところ、フォロワーからは元夫カニエ・ウェストの妻ビアンカ・センソリを真似ているという意見が相次いだ。キムは自身のスタイリングを担当していたカニエと離婚後、ファッションスタイルを見失い、「パニック発作を起こした」と明かしたことがある。ビアンカに似た装いをしたキムの姿には、「カニエに捧げているの?」「カニエを取り戻したがっている」といった声も寄せられた。

【この記事の動画を見る】キム・カーダシアン(44)が現地時間1日、夜の屋外で撮影された大胆な装いの写真を自身のInstagramに投稿した。キムは白いバラクラバ(目出し帽)を被り、同色のクロップトップとTバックを身に着けている。半袖のトップスは大きく開いた胸元と、胸下に付いたリボンが特徴だ。Tバックは両サイドを紐で結んだもので、足元はミッドカーフ丈のブラウンのブーツを履いている。キムは以前から露出の多いファッションを披露してきたが、今回の写真には多数のフォロワーから、カニエ・ウェスト(47)の妻ビアンカ・センソリ(29)を「真似している」というコメントが寄せられた。キムとカニエは2014年から2021年まで結婚し、4人の子どもをもうけた。その後、カニエはオーストラリア出身のビアンカと交際を始め、2022年12月に極秘で結婚した。ビアンカはキムと同様、メリハリの効いた体型をしているため、多くのファンは「2人が似ている」と指摘していた。しかしビアンカは、露出度が高いファッションでカニエと外出することで注目を浴び、世間では「公然わいせつ罪で罰金を払うべき」「早く逮捕して」という厳しい声が多数上がるほど、物議を醸した。キムは2022年、リアリティ番組『カーダシアン家のセレブな日常』のエピソードで、自身のスタイリングを長年担当してきたカニエと離婚後、自分のファッションスタイルを見失い、「パニック発作を起こした」と語っていた。これにより、多くのフォロワーは今回の写真を見て、キムがカニエの妻ビアンカの真似をしたと感じたようで、「カニエに捧げているの?」「ビアンカが増殖している!」「カニエの妻かと思った」「キムは完全にカニエを取り戻したがっている」などとコメントした。なお、キムが「ビアンカの真似をしている」と非難されたのは、今回が初めてではない。8月に自身のInstagramで公開した写真では、白いレオタードとタイツを身に着けたキムが車両から降りる姿が写っていた。ビアンカは、大胆なレオタードとタイツを組み合わせたスタイルで有名になったが、キムの装いは彼女の姿に酷似しており、コメント欄には「キムがカニエの妻ビアンカを意識したような装いをしている」「イージー(カニエのブランド)の新作に見える」「キムがビアンカのようになっている」といった声が届いていた。