おヒゲとお耳が特徴的な犬の男の子「おひげのポン」

日本はもちろん、台湾、タイ、中国などでも人気のキャラクターです。

そんな「おひげのポン」のグッズフェアが2024年3月28日から東武百貨店池袋店で開催中です。

『おひげのポン』グッズフェア 東武百貨店池袋店

会期:2024年3月28日(木)〜4月3日(水)

開催場所:東武百貨店池袋店6階イベントスペース

おヒゲとお耳が特徴的な犬の男の子「おひげのポン」の催事、『おひげのポン』グッズフェアが東武百貨店池袋店で開催中です。

大人気のポンちゃんグッズが大集合!

『おひげのポン』グッズフェア 東武百貨店池袋店の会場限定グッズも販売されています。

会場限定 おひげのポン ふわふわ缶バッジ

価格:各660円

ふわふわ素材の缶バッジが会場限定で登場!

ポン、ムシ、サカナ、フェイスの4柄展開です。

むっちりふわふわとした素材感で、マットなカラーリングも魅力☆

会場限定 おひげのポン アクリルステッカー

価格:各550円

ダイカットタイプのアクリルステッカー。

ポン、フレーム、ムシ、カニの4柄展開です。

スマホケースやお気に入りの小物に貼って楽しめます。

会場限定 おひげのポン ミニアクリルスタンド

価格:各440円

季節毎に飾りたいミニアクリルスタンドは10種展開。

おせち料理やクリスマスツリー、こいのぼり、ハロウィーンなど、季節のデコレーションアイテムとしても活躍!

ユニークな姿に癒やされます☆

おひげのポングッズが大集合

グッズフェアでは、会場限定グッズに加え、種類豊富なグッズが大集合!

種類豊富なグッズからお気に入りを見つけてくださいね!

かなざわまこと先生サイン会&特別ワークショップ ポンちゃんのソフビorキャンバスに好きな色を塗ろう!

開催日:2024年3月30日(土) (1)12時〜/(2)14時〜

東武百貨店池袋店6階イベントスペース

当日10:00より会場レジにてソフビ/キャンバスアートの販売と整理券の配布を行います。

※ソフビ/キャンバスアートともに定員に達し次第、締め切りとなります。

2024年3月30日(土)には、グッズフェアの会場となっている東武百貨店池袋店6階イベントスペースにて、初めてとなるソフビやキャンバスアートなどにオリジナルペイントをするワークショップイベントが実施されます。

かなざわまこと先生も来場し、サイン会も開催されます。

実際に手に取ってたくさんの「おひげのポン」グッズを購入できる貴重な機会。

『おひげのポン』グッズフェアは、東武百貨店池袋店にて2024年4月3日まで開催中です。

(c)Kanazawa Makoto

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東武百貨店池袋店で開催中!『おひげのポン』グッズフェア appeared first on Dtimes.