全国に1800店舗以上ある、老若男女問わず人気の スターバックス コーヒー (スタバ)。期間限定フラペチーノやこだわりの コーヒー など魅力的なドリンクが多いが、コンビニと比べると少し高い印象も…。そんなスタバをお得に楽しむことができるそう。X(旧Twitter)で約4万人のフォロワーへお得情報を発信しているMURA(むら)さんに、今日から使えるスタバの3つの“お得ワザ”を聞いた。■午前11時まで、モーニングはドリンクを無料で1サイズアップ

朝の時間帯に通常よりもお得なメニューを提供してくれるモーニングサービス。ファストフード店や コーヒー ショップ各店でよく目にするが、実はスタバでも朝だけのお得なサービスがあるという。一部を除く全国の店舗で展開している『SIZE UP MORNING!(サイズアップモーニング)』だ。「午前11時までに、ドリップかラテと対象のフードを購入すれば、ドリンクがワンサイズアップします。フードと一緒に楽しむときは、飲み物の量が多いとうれしいですよね」(MURAさん/以下同)ショートサイズのドリンクはトールサイズに、トールサイズはグランで、グランデはベンティサイズで提供してもらえる。サービスを受けるためには、対象のフードとドリンクをセットで購入する必要がある。イングリッシュマフィンやソーセージパイ、ドーナツなどから選べるが、一部対象外のものもあるため、オーダーの際に店頭で確認を。ドリンクは、ドリップ コーヒー スターバックス ラテなど定番商品から、ソイラテ、アーモンドミルクラテ、ディカフェラテなどから選ぶことができる。カスタマイズも可能なので、日によってシロップ追加やミルクの種類変更などで気分を変えてみるのもアリ。ホット、アイスどちらでも注文可。また、同サービスはテイクアウトでも利用できるため、忙しい朝の時間帯にもぴったり。■ベンティサイズも110円に? 支払い方法を変えるだけでOK次なるお得は『One More Coffee(ワンモア コーヒー )』のサービス。通常ドリップ コーヒー であれば、ショートサイズの販売価格は350円。これが購入時のレシートを当日営業終了までに持参すると、2杯目のドリップ コーヒー (カフェミストを含む)を162円/165円(持ち帰り価格/店内価格)、カフェミストを216円/220円(持ち帰り価格/店内価格)で楽しむことができる。2杯目は1杯目と同じサイズでの提供などいくつか注意点があるものの、1日に コーヒー を何杯も飲むという人には知っておいてほしいサービスだ。これだけでもお得なのに「支払い方法を変えるだけで、ドリップ コーヒー の2杯目が110円になるんです」と、さらに安くになる裏ワザを教えてくれたMURAさん。スタバのこだわりの コーヒー がコンビニ並みにリーズナブルに楽しめるとは驚きだ。その利用方法は、1杯目をWeb登録済みの スターバックス カードで購入。そして、キャンペーンの案内が印刷されたレシートを受け取り、同日中の2回目の注文時に見せるだけ。『ワンモア コーヒー 』は1杯目と同じサイズが110円(店内価格/持ち帰りは108円)になるため、「コスパが良いのは一番大きいベンティの480円ですね。僕はいつもこれを頼んじゃいます」とMURAさん。さらに、「最初に紹介した、『サイズアップモーニング』とも併用ができるんです。グランデの435円でベンティにサイズアップしたら、『ワンモア コーヒー 』の2杯目も110円でベンティサイズになるから、合わせ技を使うとお得度が高いです」と、裏ワザも『ワンモア コーヒー 』はモバイルオーダーでも利用可能。公式アプリもしくはモバイルオーダー専用のWEBサイトから「ワンモア コーヒー 」対象のドリンクを注文してeTicketを発行、「利用する」のボタンを押せばOK。1杯目はモバイルオーダー、2杯目を店舗で直接注文したい時にも、レジでeTicketを提示すれば『ワンモア コーヒー 』の割引価格で購入が可能だ。■贈ると自分も1杯分もらえる「eGifts」の活用そして最後に教えてくれたのが「ドリンクチケット」。全国のスタバ店舗やセブン‐イレブンの一部店舗で発行できるほか、LINEやチャットなどオンライン上でも贈ることができる。MURAさんによると、このチケットにもお得な買い方があるそうだ。「スタバのギフトチケットは、キャンペーンの時に買うのがお得です。公式サイトだけでなく、LINEギフト等で不定期に開催されるキャンペーンでは指定枚数のチケットを買うと、プラスで1枚もらうことができます」過去には、店頭で使えるBook of eGifts(ドリンクチケット500円×6)を友達に贈ると、自分も「500円分」のドリンクチケットがもらえたキャンペーンもあった。1人3枚まで購入可で、3回贈れば合計で1500円分のチケットがもらえるチャンスも。ただし、基本的に先着で数が限られているため気づくのが遅いと終わっている可能性があるので注意が必要だ。こういった情報は、1人で見つけるのは大変。MURAさんはSNSのお得系アカウントやLINEのオープンチャットなどをフォローし、常に情報をキャッチできる環境にしているそうだ。「裏技と言うほどではないですが、知っていると知らないではスタバの楽しみ方も変わると思うので、ぜひ活用してください」※価格はすべて税込