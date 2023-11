米ワシントン州で今年9月末、中国出身の女(26)がポルシェを時速160キロ超で運転して事故を起こし、同乗していた男性が死亡した。女は当時、飲酒運転だったとみられており、先月に「危険運転致死傷罪」の容疑で逮捕状が出されていたが、すでに中国に飛び立った後だったという。最近になって公開された動画とともに米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

ワシントン州キング郡ベルビューで9月30日午前4時頃、中国出身のティン・イエ(Ting Ye、26)が運転していたポルシェ911(2020年製)のコントロールを失い、道路脇のコンクリート製バリケードに衝突した。

当時の交通カメラの映像では、ポルシェが白い煙を上げながら90度回転し、横滑りの状態でバリケードに衝突しているのが分かり、宙で何度か回転すると転覆したという。

その後の調査で、ティンは幹線道路を時速160キロ超(100マイル)で運転していたことが明らかになっており、事故から約45分後に駆けつけた救急隊は「ティンから強烈な酒の臭いがしていた」と語ったそうだ。

一方で同乗者のヤバオ・リューさん(Yabao Liu、27)は現場で死亡が確認され、ティンは当時、取調官に対して黙秘権を行使したまま、シアトルのハーバービュー・メディカル・センター(HMB)に入院した。

ところがティンは意外にも軽傷で、10月6日に退院するとカナダのバンクーバーから越境し、10月9日に中国に飛んでいた。

当局は当時、「重傷を負ったティンの退院はまだ先だろう」と信じて疑わなかったうえ、HMBがティンの退院を当局に知らせなかったそうで、キング郡の検察局が逮捕状を発行したのはティンが中国に飛んだ2日後だった。

検察局はティンを「危険運転致死傷罪」の容疑で起訴し、200万ドル(約2億9900万円)の保釈保証金を設定していたが、出国後ではどうすることもできず、このケースはアメリカ合衆国司法省に委ねられた。しかし、もし出国前に逮捕状が発行されていたら、ティンは裁判所の許可なしでワシントン州を出ることもできず、パスポートも取り上げられていたはずだったという。

ワシントン州では通常、危険運転致死傷罪には懲役6年半〜8年半が科せられるが、米国と中国の間には犯罪人引渡し条約の締結がないため、中国はティンの身柄を米国に引き渡す義務はないそうだ。ただ今後、ティンが犯罪人引渡し条約を終結しているヨーロッパの国などに旅行した場合には、米国に身柄が引き渡されることも十分あり得るとのことで、ベルビュー警察署の広報担当者セス・タイラー氏(Seth Tyle)はこのように述べている。

「もしティンがアメリカに戻ってくるようなことがあれば、すぐに逮捕されるでしょう。我々は彼女が米国に戻り、この件についてしっかりと向き合うことを望んでいます。そうすれば被害者の家族も前に進むことができるでしょうから。」

なおティンとヤバオさんの関係については不明だが、2人ともワシントン州で働くために滞在していたそうで、中国在住のヤバオさんの遺族は今後、ティンに対して何らかの法的措置を取る可能性もあるという。一方でベルビュー警察署は現在、連邦行政機関や国際刑事警察機構らとパートナーを組み、ティンの逮捕に向けて尽力しているそうだ。

