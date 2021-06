渋谷で食べたい！ 見惚れる「プリン」5選

おいしい食べ物は味はもちろん、見た目も重要。見ているだけで垂涎ものな「プリン」を渋谷エリアでピックアップ。

1. 洋食屋さんの王道プリン

純洋食とスイーツ パーラー大箸



代々木のフレンチレストラン「sio」の系列店として2019年にオープン。

人気メニューの「ととのうプリン」はシングル500円、ダブル700円、ビッグ1,000円(全て税込)と3段階で大きさが選べる。食事とセットになったお得なメニューも。

食べログレビュアーのコメント

『プリンは、どっしりとしたクラシックタイプ。生クリームがのっています。ちょっと甘めですが、王道プリンといった風格。』(ガレットブルトンヌさん)

2. コーヒー好きの聖地で硬めプリン

コーヒーハウス ニシヤ

純洋食とスイーツ パーラー大箸住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 東急プラザ渋谷 6FTEL : 03-5422-3542

お客さんのほとんどがプリンを注文するほどプリンが有名。コーヒー好きの聖地との呼び声も高く、プリン&コーヒーで至福の時間が過ごせる。

「プレミアムプリン」は 550円(税込)でしっかり固めのクラシックタイプ。やさしい甘さのクリームとベストマッチ。

食べログレビュアーのコメント

『やや固めの食感のプリンにクリームが乗ってます。卵の甘味がしっかりしてるプリンと、苦めのカラメルが非常にマッチしています』(あさしょさん)

<店舗情報>

◆コーヒーハウス ニシヤ

住所 : 東京都渋谷区東1-4-1 尚豊ビル 1F

TEL : 03-3409-1909



3. 昭和っぽい懐かしプリン

オーレ

プリンやプリンアラモード、ホットケーキにかき氷など「映える」スイーツが目白押しのカフェがこちら。 出典:Osスイーツさん

「Areのプリン」 500円(税込)には昔懐かしいシロップ漬けのチェリーも。クリームソーダと並べれば昭和にタイムトリップ。

食べログレビュアーのコメント

『スプーンを入れると、濃密なプリンにスプーンが押し返されそうです。食べると、濃厚な玉子の味。ほろ苦くも、甘さとちょうど良いバランスの設計。』(gozeeraさん)

オーレ

◆オーレ

住所 : 東京都渋谷区渋谷1-23-21 SHIBUYA CAST 1F

TEL : 03-6434-1129



4. 喫茶店のかぼちゃプリン

茶亭 羽當

クラシカルな雰囲気の喫茶店でいただけるのは「かぼちゃプリン」500円(税込)。 出典:★��-O★さん

かぼちゃのやさしい甘みにカラメルソースの苦味がクセになる味わい。壁にずらりと飾られた美しいコーヒーカップで提供される、ハンドドリップのコーヒーとの相性も素晴らしい。

食べログレビュアーのコメント

『かぼちゃプリンも砂糖少なめ、かぼちゃ自体の風味・甘味で十分。カラメル・生クリームのほのかな甘みも相まって、とても美味しかったです。』(yu1ch1r0@ジロリアンライダーさん)

茶亭 羽當

◆茶亭 羽當

住所 : 東京都渋谷区渋谷1-15-19 二葉ビル 2F

TEL : 03-3400-9088



5. ビストロの濃厚プリン

コンコンブル

2001年から渋谷で愛されているビストロ。お昼はトレイにのったスタイルのフレンチ定食が人気。 出典:SUPER1313さん

「濃いキャラメルプリン」はビストロらしい濃厚な味わいが特徴。ランチでは一口サイズのデザートで提供されることも。■食べログレビュアーのコメント

『口の中いっぱいに甘味とカラメルのほのかな苦みが広がり、勿体ないのでちびちび食べてしまいました(笑)』(hossystさん)

コンコンブル

◆コンコンブル

住所 : 東京都渋谷区渋谷1-12-24 707渋谷ビル 1F

TEL : 03-5467-3320

文:食べログマガジン編集部

