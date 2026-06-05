本人に悪気はなくても、デリケートな話題で人を深く傷つけてしまうことがあります。筆者の友人A子も、その被害者の一人でした。A子は夫と二人暮らしで現在不妊治療を受けています。しかし、義実家へ帰省するたびに義母から言われる「孫はまだ？」という催促にうんざりしていたのです。そんなある日の義実家での食事中、またしても義母の催促にショックを受けていると……？ 不妊治療中の私に孫催促をする義母！ そんな義母