【モデルプレス＝2026/06/04】6月4日、Calvin Klein 原宿店で「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベントが開催された。ここでは、イベントの様子を写真でまとめる。【写真】人気韓国アイドル、原宿降臨◆「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベント世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティにはグローバルブランドアンバサダーであるJung Kook（ジョン