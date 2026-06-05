同じ「Q（クイーン）」のカードをつかんだ2人の美女が、まさかの激突。勝負を分けたのは、最後に残った1枚の差だった。【映像】ポーカー美女対決、“トリップス”で天国と地獄のリアクション美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回が5月30日に配信。予選テーブルDの中盤、同じレア役同士がぶつかる大きな勝負が訪れた。谷口彩菜が首位を走り、