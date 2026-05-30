昨年12月、札幌ではうっすらと雪が積もり始める頃、友人の藤原くんが登山に誘ってくれた。行き先は、札幌市内で気軽に自然を楽しめる藻岩山で、片道1時間ほどの低山だ。平日に休みが合った仲間数名で登り、山頂でヨガをしようという提案だった。実際に参加してみると、これが実に心地よい。通常の登山に比べ、より大きな爽快感と充実感を得ることができた。その体験をきっかけに、「サイクリングとヨガを組み合わせても面白いので