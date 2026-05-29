亀田製菓のロングセラー米菓「ハッピーターン」の発売50周年を記念した初の公式ブック『HAPPY TURN ツイてるしあわせ ハッピーターン 50th ANNIVERSARY BOOK』（TJ MOOK）が、5月29日に宝島社より発売される。 本書の特別付録は、50周年パッケージを再現した収納ポーチ。色味や文字を本物に近づけ、裏面には栄養成分表示まで記載するなど、遊び心のあるデザインに仕上げた。内側は