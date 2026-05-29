ハッピーターン発売50周年記念ブック5月29日刊行　付録はパッケージそっくりの収納ポーチ

亀田製菓のロングセラー米菓「ハッピーターン」の発売50周年を記念した初の公式ブック『HAPPY TURN ツイてるしあわせ ハッピーターン 50th ANNIVERSARY BOOK』（TJ MOOK）が、5月29日に宝島社より発売される。

本書の特別付録は、50周年パッケージを再現した収納ポーチ。色味や文字を本物に近づけ、裏面には栄養成分表示まで記載するなど、遊び心のあるデザインに仕上げた。内側はポケットが充実し、A5サイズのノートや手帳が収まる設計で、文具入れやコスメ入れなど多用途に使える。付属のアクリルチャームはキャンディ型包装まで再現しており、取り外してバッグやポーチのアクセントとしても使用可能だ。

誌面では、ハッピーターンの誕生秘話やパッケージの変遷をたどる「ハッピーターンヒストリー」を掲載。ハッピーターンが誕生した1976年は第一次オイルショックの影響で不景気の最中にあり、「幸せ（ハッピー）が戻って来る（ターン）ように」との願いを込めて名付けられたという。

また、日本各地の特産や名物をヒントに生まれた「ご当地ハッピーターン」32種や、製造工程の紹介、ハッピーターンに関するニュースなども収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）