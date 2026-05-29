福岡県内を中心に焼肉店や精肉店を展開する「バクロ」は5月24日、ブランド初となる東京出店「やきにくのバクロ 西荻窪店」をグランドオープンしました。「やきにくのバクロ」は、店主の父が一代で築き上げた鹿児島県の自社牧場「尾崎牧場」で大切に育てられた最高峰の黒毛和牛を、丸ごと一頭買いして直送する牧場直営の焼肉店。これまで九州エリア（福岡・鹿児島）で多くのゲストに愛されてきたこだわりの肉質と感動のクオリティを