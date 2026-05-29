福岡で大行列の味が東京初上陸！「やきにくのバクロ 西荻窪店」オープン

福岡県内を中心に焼肉店や精肉店を展開する「バクロ」は5月24日、ブランド初となる東京出店「やきにくのバクロ 西荻窪店」をグランドオープンしました。

「やきにくのバクロ」は、店主の父が一代で築き上げた鹿児島県の自社牧場「尾崎牧場」で大切に育てられた最高峰の黒毛和牛を、丸ごと一頭買いして直送する牧場直営の焼肉店。

これまで九州エリア（福岡・鹿児島）で多くのゲストに愛されてきたこだわりの肉質と感動のクオリティを、そのまま東京の人たちへ届けます。

■「やきにくのバクロ」3つのこだわり

◇「尾崎牧場」からの黒毛和牛一頭買い

「やきにくのバクロ」は、温暖な気候と潮風に恵まれた環境で、血統や飼料にこだわり抜いて育てられた黒毛和牛から、さらに上位ランクの肉だけを厳選して一頭買いしています。

中間流通を挟まない産地直送だからこそ、圧倒的な鮮度とコストパフォーマンスを両立しています。

◇「肉の本質を引き出す、余計な装飾を削ぎ落とした一皿」

タレや見た目の華やかさだけで誤魔化さない、お肉本来の濃厚な風味と美しい赤身・脂のバランスを追求しています。

定番から、一頭買いだからこそ提供できる超希少部位まで、職人が最適なカットで「至高の一枚」へと仕上げます。

◇「スマートな食体験を叶える完全キャッシュレス決済」

西荻窪店では、時代のニーズに合わせ、会計時の利便性を高める「完全キャッシュレス決済」を導入しています（現金は利用できません）。

快適で洗練された空間のなかで、上質な焼肉を堪能できます。

■おすすめメニュー（一例）

バクロ特選部位盛り合わせ：7,700円

その日一番の状態の良い部位を厳選。一頭買いならではの食べ比べを楽しめる看板メニューです。

名物・サーロインの焼きすき：1,320円

極上のサーロインをサッと炙り、特製タレと厳選した卵に絡めて味わう至福の一品です。仕入れの現実を知り尽くした直営店だからこそ実現できる、鮮度抜群の希少部位をお値打ち価格で。

■店舗概要

店舗名：やきにくのバクロ 西荻窪店

オープン日：2026年5月24日

所在地：〒167-0042 東京都杉並区西荻北3丁目25−1 七宝マンション1F

アクセス：JR中央線・総武線「西荻窪駅」北口より徒歩4分

営業時間：17:00〜23:00（L.O. 23:00 / 24:00閉店）

定休日：水曜日

決済方法：完全キャッシュレス決済のみ（現在利用可能クレジットカード、PayPay現金不可）

公式ウェブサイト：https://www.bakuro09.com

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