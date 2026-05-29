6月中旬より全国のサンキューマート店舗にてサンリオの「ハンギョドン」の限定アイテムが、入荷次第販売開始されます。また、公式オンラインショップでは5月22日より先行予約の受付が開始されました。特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/hangyodon-sanrio■ブルーを基調としたポップな全18アイテムをラインナップサンキューマートに、「ハンギョドン」の“梅雨シーズン”にぴったりな限定アイテムが登場！「ハンギョ