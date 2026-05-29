梅雨シーズンのおでかけにぴったり。サンキューマートからハンギョドンの限定デザインアイテムが登場

6月中旬より全国のサンキューマート店舗にてサンリオの「ハンギョドン」の限定アイテムが、入荷次第販売開始されます。また、公式オンラインショップでは5月22日より先行予約の受付が開始されました。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/hangyodon-sanrio

■ブルーを基調としたポップな全18アイテムをラインナップ

サンキューマートに、「ハンギョドン」の“梅雨シーズン”にぴったりな限定アイテムが登場！

「ハンギョドン」は、中国生まれの半魚人。人を笑わせることが得意。でも実は、さびしがり屋のロマンチスト。いつもヒーローになりたがっているけど、なぜかうまくいかないキャラクターです。

今シリーズでは、「ハンギョドン」とお友だちの“さゆり”や“イタロー”が一緒に登場するデザインが取り入れられ、ブルーを基調とした涼しげなカラーリングで持ち歩くだけで気分が明るくなるアイテムがラインナップしました。

■ポップな「ハンギョドン」のコミック風デザイン

今回登場したアイテムは、「ハンギョドン」のコミック風のデザインがあしらわれた、ポップなテイストのアイテムが全18種類。

「窓付きポーチ」や「バニティポーチ」などの小物アイテムをはじめ、「顔隠し学生証ケース」や「箱入りメッセージカード」など、プレゼントとしてもぴったりなアイテムをラインナップしています。

◇商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

◇ピックアップ商品

◆フレークステッカー、ラバーキーホルダー、アクリルフック2P、ステッカー（クリア）／各390円（税込429円）



※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）

クリア素材の「ステッカー」は透け感が楽しめ、手帳やノートに貼ってアレンジできます。「アクリルフック」はお部屋のアクセントとして活躍します。

「ラバーキーホルダー」はバッグや鍵に付けやすく、いつでも一緒に持ち歩けます。

◆アクリルメモスタンド、クリアペンケース、ダイカットメモ、ロングヘアクリップ／各390円（税込429円）



「アクリルメモスタンド」は、メモやカードを立てて使える仕様で、飾って楽しめるアイテム。「クリアペンケース」や「ダイカットメモ」などのステーショナリーグッズも登場します。

ぜひこの機会に、梅雨シーズンを明るく彩るハンギョドンの限定アイテムをチェックしてみてはいかがでしょうか。

■販売概要

【WEB先行予約受付】

予約受付期間：2026年5月22日〜

販売場所：公式オンラインショップ

予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/hangyodon

※配送予定日は各予約ページにて確認してください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

販売開始日：2026年6月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

販売場所：サンキューマート各店舗（ https://thankyoumart.jp/pages/shop-list ）

※地域によっては販売日が異なることがあります。最新の入荷情報は各店舗のXを確認してください

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります

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