インナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』を展開するWaterAirは、従来の”レディースインナーウェアブランド”の枠を超え、「インナーファッションブランド」へとブランドコンセプトを刷新します。■「気分を高めるインナー」 「コーディネートを彩るインナー」を展開2010年の展開開始以来、累計771万個を突破し、多くの支持を集めてきたインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』。従来の