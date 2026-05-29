「見せるインナー」が大注目。tu-hacciがブランドコンセプトを「インナーファッションブランド」へ刷新

インナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』を展開するWaterAirは、従来の”レディースインナーウェアブランド”の枠を超え、「インナーファッションブランド」へとブランドコンセプトを刷新します。

■「気分を高めるインナー」 「コーディネートを彩るインナー」を展開

2010年の展開開始以来、累計771万個を突破し、多くの支持を集めてきたインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』。従来の内側のおしゃれから、ファッションの一部として楽しむインナーへと進化します。先行して開催した「ルミネ新宿 ルミネ2」でのポップアップショップでは、わずか2週間で1.5万人以上を動員するなど、多くの女性に注目されています。

新たに掲げる「インナーファッション」では、これまでに培った高いインナー技術（補正力・機能性・フィット力・着心地）をベースに、おしゃれさを兼ね備えた「魅せるインナー」の形を提唱。身につけた瞬間に高揚感を感じられるデザインと機能性を両立した「ファッションランジェリー（気分を高めるインナー）」と、肌見せファッションとも相性の良い”見せる前提”の「ファッションインナー（コーディネートを彩るインナー）」の2軸を展開します。

服と同じように、”ときめき”で選ばれるブランドを目指し、あらゆる女性のライフスタイルに寄り添う新たなインナースタイルを提案します。

（フォルサ）