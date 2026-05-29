【ミスタードーナツ】には、「ファンシードーナツ」と呼ばれるドーナツがあるのをご存知ですか？ 食品ロス対策の一環で、公式サイトによると「期間限定の商品で使用する原材料と、定番商品で使用する原材料を組み合わせた商品」なのだそう。もしミスドで公式サイトには載っていないドーナツを見つけたら、ゲットするチャンス！ 今回は、インスタグラマーの@megumiko_maniaさんが見つけ