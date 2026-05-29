「これ、甘党さんに刺さりそう！」【ミスド】気になる変わり種♡「ファンシードーナツ」

【ミスタードーナツ】には、「ファンシードーナツ」と呼ばれるドーナツがあるのをご存知ですか？ 食品ロス対策の一環で、公式サイトによると「期間限定の商品で使用する原材料と、定番商品で使用する原材料を組み合わせた商品」なのだそう。もしミスドで公式サイトには載っていないドーナツを見つけたら、ゲットするチャンス！ 今回は、インスタグラマーの@megumiko_maniaさんが見つけたファンシードーナツをピックアップします。

白さがまぶしいファンシードーナツ発見！

@megumiko_maniaさんが「これ、甘党さんに刺さりそう」とコメントしている真っ白のドーナツは、「ココナツ＆ホイップファッション」です。「オールドファッション」の天面を白いトッピングで覆ったドーナツで、ショーケースの中でも目を引きそう。コクのある甘い生地が特徴のオールドファッションに、さらにココナツやホイップの甘さが加わって、甘いもの好きな人なら買わずにはいられないかも。

ファンシードーナツならではの贅沢感

気になる味は、@megumiko_maniaさんによると「ちょっと南国っぽい雰囲気のドーナツ」「見た目よりもしっかり甘め」なのだそう。期間限定ドーナツの余った材料を有効活用して作られる、ファンシードーナツならではの贅沢な組み合わせと言えそうです。

クランチのビジュがインパクト抜群！

@megumiko_maniaさんが見つけたもう1つのファンシードーナツが「ポン・デ・ゴールデンストロベリー」。「ポン・デ・リング」に、ストロベリーチョコとクランチをトッピングし、デコレーションを加えています。ストロベリーチョコのピンクとクランチの色の組み合わせもキュートで、ビジュアルだけでも興味をそそられそうです。食感も楽しめそうなので、気分転換したい日のスイーツにもぴったりかも。

もちっと食感 × ザクザク歯ごたえ！

「ポンデのもちっと感にクランチのザクっと食感が合わさって、ひとくちごとに楽しいドーナツ」と、@megumiko_maniaさんが感想を投稿。定番メニューの中には、クランチを使ったポン・デ・リングがないので、こちらもファンシードーナツならではのユニークな組み合わせです。

見た目の華やかさでも目をひく、ミスドのファンシードーナツ。同じドーナツには二度と出合えない可能性が高いので、見かけたらゲット必須かもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S