「シロ（SHIRO）」が、台北・中山（ジョンシャン）のライフスタイル複合施設 誠品生活南西に、台湾2号店を6月3日にオープンする。2023年にアジア圏初進出した台湾に、3年ぶりの新店舗となる。あわせて、台湾限定フレグランス「果茶（KACHA） オードパルファン」（40mL NT$1100、約5570円）が初登場する。【画像をもっと見る】中山は、古き良き街並みと新しいクリエイティビティが共存するエリア。「打鉄街（自動車部品や金物屋