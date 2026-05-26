【ミスタードーナツ】から、こだわり食感のドーナツが登場。内側と外側の食感が異なるのがポイントです。今回はそんな「新作ドーナツ」について詳しく紹介します。2つのフレーバーが販売されているので、ぜひ食べ比べてみて。 新感覚ドーナツ 4/27より販売がスタートしたのがこちらの「サクぽふん」です。台湾ドーナツをヒントに開発された、新感覚のエアリ}