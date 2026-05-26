食べだしたら、もう夢中ッ？！【ミスド】の「期間限定ドーナツ」が気になるーーーッ！

【ミスタードーナツ】から、こだわり食感のドーナツが登場。内側と外側の食感が異なるのがポイントです。今回はそんな「新作ドーナツ」について詳しく紹介します。2つのフレーバーが販売されているので、ぜひ食べ比べてみて。

新感覚ドーナツ

4/27より販売がスタートしたのがこちらの「サクぽふん」です。台湾ドーナツをヒントに開発された、新感覚のエアリードーナツ。公式サイトによると「「サクサク」と「ぽふん」食感がひとくちで楽しめる」のだとか。フレーバーは「サクぽふん ミルクシュガー」と「サクぽふん カスタードシュガー」の2種類。専用パッケージもかわいいので、手土産や差し入れにもおすすめです。

やさしい甘さのミルク風味

「サクぽふん ミルクシュガー」は、@ftn_picsレポーターKaori.Fさんによると「やさしい甘さで、ほんのりバターのような風味」「表面はサクサク」「中の生地はふんわりとしていながら、以外にしっとり」とのこと。こだわり食感の生地を楽しみたい人は、まずはこの「ミルクシュガー」を試してみてはいかが？

甘めでたまご感のあるカスタード

「サクぽふん カスタードシュガー」には、ほんのり黄色いパウダーがたっぷりとまぶされています。レポーターKaori.Fさんによると、「ほんのり卵を思わせる風味」があって「甘さも少ししっかりめ」だそう。「パクパク食べられる仕上がり」というのも魅力的です。

期間限定ドーナツは早めのチェックが◎

公式サイトで「食べだしたら、もう夢中」と紹介されている「サクぽふん」2種は、5月下旬までの期間限定販売。テイクアウト価格はどちらも\248（税込）です。公式サイトによると「この食感は食べてみないとわからない」とのこと。ぜひ2つを食べ比べて、お気に入りを見つけてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A