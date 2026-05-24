そろそろ夏服を準備したいけれど、なんだかしっくりこない……。とくに体に厚みが出やすいといわれる「骨スト」さんは、薄手の素材や肌見せが増える季節はバランスに悩むことも。そんなときは、同じスタイルの店員さんの着こなしを参考にしてみるのもおすすめ。今回は、【グローバルワーク】の店員さんによる、お手本にしたいコーディネートをピックアップしました。 コンパクトトップスで上半身を引き締