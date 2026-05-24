『骨スト』さんはどう夏服選ぶ？【グローバルワーク】アラフォー店員さんの「お手本コーデ」

そろそろ夏服を準備したいけれど、なんだかしっくりこない……。とくに体に厚みが出やすいといわれる「骨スト」さんは、薄手の素材や肌見せが増える季節はバランスに悩むことも。そんなときは、同じスタイルの店員さんの着こなしを参考にしてみるのもおすすめ。今回は、【グローバルワーク】の店員さんによる、お手本にしたいコーディネートをピックアップしました。

コンパクトトップスで上半身を引き締め

ラフになりがちなスウェットパンツを、きれいめなトップスと小物でまとめたコーデ。コンパクトなトップスを選ぶことで、すっきりとした印象に。スタッフのつかぴーさんが「パンツにボリュームがあるので、骨格ストレートの私はトップスはタイトに！」とコメントしているように、メリハリを意識したバランスがポイントです。

ふんわりブラウスはボトムスですっきりと

ふんわり感が可愛いブラウスを主役にしたコーデ。つかぴーさんが「ゆったりシルエットのブラウスなので、骨格ストレートの私は、下半身はテーパードパンツですっきりとまとめました」 というように、パンツは細めのラインを選ぶことですっきり見えを狙えます。上下どちらかをコンパクトに抑えることで、着ぶくれしにくく全体が整ったバランスに。

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writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。