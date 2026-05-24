子ども用品ってカラフルなものが多いですよね。しかし、それが気に入らない親御さんも。今回は、くすみカラーにこだわったお母さんのエピソードをご紹介します。原色はダサいのか？「子どもらしいカラフルな原色がダサいと思い、娘にはナチュラルなくすみカラーの服や持ち物を身に着けさせていました。物心ついた娘が、派手なキャラクターものの服を欲しがったこともあったけれど『あれは子どもっぽくてダサい』『〇〇ちゃんはもう