プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFの獲得を検討しているようだ。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ターゲットは同リーグのチェルシーに所属するエンソ・フェルナンデス。アルゼンチンの名門リーベル・プレート出身の25歳で、欧州ではベンフィカで存在感を示して2023年にチェルシーに移籍している。ポジションはボランチで、今季はモイセス・カイセドとコンビを組むことが多い。得点力があり、今