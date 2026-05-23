「やまとスイーツカタログ」の企画を立ち上げた大和市広報課の今村さん（左）と長谷川さん＝１８日、大和市役所大和市の魅力を発信しようと市広報課がインスタグラムのアカウントを開設し、市内の和洋菓子店を紹介している。コンセプトは「大和で見つける小さなご褒美」。企画発起人で同課の今村結さんは「見た目がかわいく、味もおいしいスイーツがたくさんある。実際に買ってくれて、大和の良さを知ってくれる人が増えてくれた