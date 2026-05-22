グローバルセキュリティエキスパートがこの日の取引終了後に、自社株買いを実施すると発表した。上限を１０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．６６％）、または２億円としており、取得期間は５月２５日から６月３０日まで。資本効率の向上を通じて、株主への利益還元を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS