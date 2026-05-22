バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代を対象に「恋人にしたい女性スポーツ選手」ランキングに関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：吉田沙保里（レスリング）2位は、レスリング女子日本代表としてオリンピック3連覇を達成した吉田沙保里さんでした。「守ってくれそう」「安心感がすごい」といった声が寄