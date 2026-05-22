Z世代が選ぶ「恋人にしたい女性スポーツ選手」ランキング！ 2位は「吉田沙保里」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代を対象に「恋人にしたい女性スポーツ選手」ランキングに関するアンケートを実施しました。
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、レスリング女子日本代表としてオリンピック3連覇を達成した吉田沙保里さんでした。
「守ってくれそう」「安心感がすごい」といった声が寄せられ、バラエティ番組で見せる明るいキャラクターや競技中の力強い姿とのギャップが支持されています。
1位は、フィギュアスケート選手として活躍し、近年はタレント活動などでも注目を集める本田真凜さんでした。
「可愛すぎる」「一緒にいたら楽しそう」といった声が多く寄せられ、柔らかい雰囲気や明るいキャラクターがZ世代から憧れの存在として人気を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：吉田沙保里（レスリング）
2位は、レスリング女子日本代表としてオリンピック3連覇を達成した吉田沙保里さんでした。
「守ってくれそう」「安心感がすごい」といった声が寄せられ、バラエティ番組で見せる明るいキャラクターや競技中の力強い姿とのギャップが支持されています。
1位：本田真凜（フィギュアスケート）
1位は、フィギュアスケート選手として活躍し、近年はタレント活動などでも注目を集める本田真凜さんでした。
「可愛すぎる」「一緒にいたら楽しそう」といった声が多く寄せられ、柔らかい雰囲気や明るいキャラクターがZ世代から憧れの存在として人気を集めています。
(文:All About ニュース編集部)