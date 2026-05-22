２２日の東京株式市場で、日経平均株価は続伸か。前日の米株式市場でＮＹダウ平均株価が最高値を更新したことを支えにリスク選好ムードが継続するとみられる。予想レンジは６万１７００～６万２７００円。 米株式市場で主要３指数はそろって上昇し、ＮＹダウは３カ月ぶりに最高値を更新した。米国とイランの終戦協議に関するニュースに市場の関心が向かうなか、米原油先物相場はマイナス圏で引け、米長期