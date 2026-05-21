◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が、意地の一打を放った。１点を追う６回１死一塁、右中間を真っ二つに破る同点三塁打を放った。なおも１死三塁。４番・坂倉が放ったボテボテの打球を前進守備の二塁・成瀬が後逸し、勝ち越しに成功した。ＤｅＮＡの好左腕・東克樹投手を相手に、序盤は苦戦した。３回に佐々木が先頭安打を放ち、２死二塁としたが、１番抜てきの辰見が空