この記事をまとめると ■「Mitsubishi Motors Stories」は技術や開発現場を深掘りする読み物企画だ ■増岡 浩氏が歴代パジェロを振り返る連載は全4回構成で完結した ■開発思想やダカールラリー挑戦などスペック表では見えない物語を伝えている 「Mitsubishi Motors Stories」とは 三菱自動車が公式WEBサイトで運営する「Mitsubishi Motors Stories」は、カタログやプレスリリースとは異なる視点からクルマを語る読み物コンテン